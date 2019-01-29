«Медаль не дадим»: Беглов раскритиковал КРТИ и Комстрой за неисполнение бюджета

На заседании городского правительства глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что комитеты по развитию транспортной инфраструктуры и по строительству не исполняют бюджет. Об этом сообщает телеканал «78».

Как выяснилось, КРТИ не исполнил бюджет почти на десять миллиардов рублей в 2018 году. Однако глава комитета Сергей Харлашкин связал это с тем, что во время Чемпионата мира по футболу работа была приостановлена. Кроме того, работать в обычном режиме мешает ситуация с «Метростроем»: сначала компания сорвала сроки сдачи новых станций, а теперь Петербург объявил о разрыве контракта.

Глава комитета по строительству Леонид Кулаков в свою очередь отметил, что за 2018 год Санкт-Петербургу пришлось разорвать 28 контрактов. Чиновник пообещал улучшить показатели в 2019 году.

— За этот год медаль вам не дадим, а через год будем разбираться уже по-другому, — заметил Беглов.

Во время заседания глава города также осветил еще одну проблему. Беглов привлек внимание к работе нечестных компаний, которые после нарушения обязательств снова заявлялись на конкурсы Смольного.

Ранее Пятый канал сообщал, что доход Петербурга может возрасти до триллиона рублей через пять лет.