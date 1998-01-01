Самодурова рассказала, как проводит свой единственный выходной день в неделю

, 0:39 Эксклюзивное интервью 42

По словам тренера фигуристки, «Соня — стержень».

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress.com © Maksim Konstantinov

Золотой призер чемпионата Европы по фигурному катанию Софья Самодурова после своей победы не стремится почивать на лаврах и отдыхать. Наоборот, 16-летняя петербурженка шесть дней в неделю тренируется, да еще и успевает заниматься в школе.

— Договорились с тренерами без выходных, да я и сама, наверное, не хочу сейчас отдыхать. Мне кажется, сейчас не время, поэтому пришла тренироваться сегодня, — рассказала Пятому каналу Самодурова.

При этом, спортсменка стремится не отставать и в учебе — после тренировок она едет на занятия в школу.

Поэтому, при такой нагрузке в свой единственный выходной Софья в первую очередь отсыпается, затем гуляет с родителями, делает уроки, и если остается время, встречается с друзьями.

Тренер Татьяна Прокофьева рассказала, что перед поездкой в Минск вся спортивная команда рассчитывала просто на ее хорошее, качественное выступление.

— Конечно ни о какой золотой медали ни Соня, ни мы не думали — так сложились обстоятельства, просто она не упустила свое. В этом она молодец. Стабильность — залог успеха, и она это показывает. Я еще раз повторюсь: Соня — стержень, — отметила тренер.

Ранее Пятый канал рассказывал, как фигуристка Софья Самодурова завоевала золото на чемпионате Европы. После возвращения из белорусской столицы в аэропорту «Пулково» ее встречали фанаты.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

1:52
Видео: Самолет врезался в телескопический трап в аэропорту Шереметьево
1:34
Видео: Владимир Путин провел встречу с губернатором Тамбовской области
1:15
«За себя и за того парня»: Кроме своего штрафа Нурмагомедов оплатит еще за двоих
0:51
Защита от «самоваров на колесах»: Что изменит запрет на неэкологичные машины
0:39
Самодурова рассказала, как проводит свой единственный выходной день в неделю
0:28
Афонские монахи отказались ехать на интронизацию Епифания
0:11
Изнасилованная в Уфе следователь увеличила сумму компенсации до 100 миллионов
23:54
Александр Головин забил свой первый гол в составе ФК «Монако»
23:38
Хватит! Журналисты просят перестать оскорблять Меган Маркл и Кейт Миддлтон
23:21
Пушков прокомментировал скандальное увольнение замглавы «Росгеологии»
23:07
Захарова высмеяла Порошенко за предвыборный плакат с Путиным
22:55
«Разбудите меня, когда все это закончится»: Хабиб Нурмагомедов о своей дисквалификации
22:48
«Не приветствую»: Отец уволенного замглавы «Росгеологии» о поведении сына
22:37
Компания Total нашла крупное месторождение газа у берегов Великобритании
22:16
Мать забрала забытого в петербургском автобусе ребенка
21:57
Наказан! Учителя бурятской школы отстранили от работы с классом
21:41
Эксперты недоумевают по поводу отмены наказания за «вынужденную» коррупцию
21:25
Опасные виражи: у экстремалов новая мода — покатушки на ватрушках
21:11
Нурмагомедов оштрафован на полмиллиона долларов за драку после боя с Макгрегором
20:59
«С такой рожей еду…» Грустный Семен Слепаков ввел поклонников в уныние

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама