Самодурова рассказала, как проводит свой единственный выходной день в неделю

Золотой призер чемпионата Европы по фигурному катанию Софья Самодурова после своей победы не стремится почивать на лаврах и отдыхать. Наоборот, 16-летняя петербурженка шесть дней в неделю тренируется, да еще и успевает заниматься в школе.

— Договорились с тренерами без выходных, да я и сама, наверное, не хочу сейчас отдыхать. Мне кажется, сейчас не время, поэтому пришла тренироваться сегодня, — рассказала Пятому каналу Самодурова.

При этом, спортсменка стремится не отставать и в учебе — после тренировок она едет на занятия в школу.

Поэтому, при такой нагрузке в свой единственный выходной Софья в первую очередь отсыпается, затем гуляет с родителями, делает уроки, и если остается время, встречается с друзьями.

Тренер Татьяна Прокофьева рассказала, что перед поездкой в Минск вся спортивная команда рассчитывала просто на ее хорошее, качественное выступление.

— Конечно ни о какой золотой медали ни Соня, ни мы не думали — так сложились обстоятельства, просто она не упустила свое. В этом она молодец. Стабильность — залог успеха, и она это показывает. Я еще раз повторюсь: Соня — стержень, — отметила тренер.

Ранее Пятый канал рассказывал, как фигуристка Софья Самодурова завоевала золото на чемпионате Европы. После возвращения из белорусской столицы в аэропорту «Пулково» ее встречали фанаты.