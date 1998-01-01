В День влюбленных одна, на сносях, во дворце: Принц Гарри уедет от Меган Маркл

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Герцогиня Сассекская должна родить уже через пару месяцев.

Фото: ТАСС / Andrew Matthews

Удел британских герцогинь не такой уж завидный — Меган Маркл в День всех влюбленных останется в одиночестве, ведь ее супруг принц Гарри уедет по долгу воинской службы, пишет teleprogramma.

Дело в том, что 14 февраля супруг Маркл, будучи офицером Королевской морской пехоты, обязан присутствовать на ежегодных зимних военных маневрах в Норвегии и принять участие в протокольных мероприятиях, соответствующих его статусу.

А в это время в Кенсингтонском дворце будет коротать время в одиночестве его вторая королевская половинка, чей срок беременности уже близится к завершению.

Как ранее сообщал Пятый канал, бывшая американская актриса Меган Маркл отказалась от многомиллионного предложения сняться в сериале.

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