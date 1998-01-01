Нет доверия: Страны «ядерной пятерки» отказались от совместного заявления

«Ядерная пятерка» не будет выпускать совместное заявление после саммита в Пекине, сообщает замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он отметил, что ситуация с ядерным оружием переживает дефицит доверия, беспрецедентный для формата «ядерной пятерки». Слова заместителя министра цитирует РБК.

— Положение настолько серьезное, что на этот раз нам даже пришлось отказаться от согласования итогового заявления, — поясняет Рябков.

До этого российская делегация предложила остальным членам пятерки — США, Великобритании, Франции и Китаю выступить с совместным заявлением, которое бы четко обозначило позицию стран по вопросам нераспространения ядерного оружия и разоружения.

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