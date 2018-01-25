Часы Судного дня замерли за две минуты до «ядерной полуночи»

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Ученые не стали переводить стрелки из-за очередного обострения в мировой политике.

Фото: Twitter @kvconstant

Тема:
Нобелевская премия 120

Символические Часы Судного дня по-прежнему показывают 23:58. С таким заявлением выступила Рейчел Бронсон, президент журнала The Bulletin of the Atomic Scientist. Именно на обложке этого издания в 1947 году появился символ приближающейся ядерной катастрофы.

— Хотя часы и не были переведены с 2018 года, это не должно восприниматься в качестве признака стабильности, но стать предупреждением лидерам и гражданам всего мира, — говорится в заявлении.

При решении о переводе стрелок принимаются во внимание следующие факторы: ядерные угрозы, в том числе с возможностью проведения теракта с использованием атомного оружия, результаты переговоров по ядерному разоружению и нераспространению, положением дел в мирной атомной энергетике. В совет попечителей Часов Судного дня входят 15 лауреатов Нобелевской премии.

Ранее немецкий физик подтвердил беззащитность США перед российским ядерным оружием.

Тема:
Нобелевская премия 120
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