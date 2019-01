Часы Судного дня замерли за две минуты до «ядерной полуночи»

Символические Часы Судного дня по-прежнему показывают 23:58. С таким заявлением выступила Рейчел Бронсон, президент журнала The Bulletin of the Atomic Scientist. Именно на обложке этого издания в 1947 году появился символ приближающейся ядерной катастрофы.

— Хотя часы и не были переведены с 2018 года, это не должно восприниматься в качестве признака стабильности, но стать предупреждением лидерам и гражданам всего мира, — говорится в заявлении.

“The fact that the Doomsday Clock’s hands did not change is bad news indeed.” Bob Rosner elaborates on the Science and Security Board’s #DoomsdayClock decision. https://t.co/FPPyojVEGr