Часы Судного дня замерли за две минуты до «ядерной полуночи»

Символические Часы Судного дня по-прежнему показывают 23:58. С таким заявлением выступила Рейчел Бронсон, президент журнала The Bulletin of the Atomic Scientist. Именно на обложке этого издания в 1947 году появился символ приближающейся ядерной катастрофы.

— Хотя часы и не были переведены с 2018 года, это не должно восприниматься в качестве признака стабильности, но стать предупреждением лидерам и гражданам всего мира, — говорится в заявлении.

“The fact that the Doomsday Clock’s hands did not change is bad news indeed.” Bob Rosner elaborates on the Science and Security Board’s #DoomsdayClock decision. https://t.co/FPPyojVEGr — BulletinOfTheAtomic (@BulletinAtomic) 24 января 2019 г.

При решении о переводе стрелок принимаются во внимание следующие факторы: ядерные угрозы, в том числе с возможностью проведения теракта с использованием атомного оружия, результаты переговоров по ядерному разоружению и нераспространению, положением дел в мирной атомной энергетике. В совет попечителей Часов Судного дня входят 15 лауреатов Нобелевской премии.

Ранее немецкий физик подтвердил беззащитность США перед российским ядерным оружием.