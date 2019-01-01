Российские вулканы угрожают жизни на Земле — исследование

, 8:31 221

Вулканы северных широт влияют на похолодание воздуха сильнее, чем предполагалось раньше, выяснили ученые.

Фото: IZ.ru

Российские вулканы в северных широтах оказывают большее влияние на атмосферу, чем предполагалось ранее. Это выяснила международная группа ученых, краткое содержание исследования опубликовано на портале EurekAlert!

Прежде считалось, что самые «влиятельные» вулканы на планете — тропические, так как сера, выброшенная ими, дольше задерживается в атмосфере. Из-за вулканической серы часть солнечной радиации отражается обратно в космос, и воздушная оболочка охлаждается.

Новое исследование рассматривает вклад так называемых внетропических вулканов в охлаждение атмосферы. В частности, изучались Пик Сарычева в России и Касаточи на Аляске. Анализ состава ледяных кернов показал, что за последние тысячу с лишним лет извержения именно внетропических вулканов должны были оказать значительное влияние на охлаждение атмосферы. По своим масштабам это влияние даже превосходит вклад тропических вулканов.

Ранее Пятый канал рассказывал об извержении вулканов на Камчатке.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

9:37
Подростки из Ленобласти подожгли девочку и напали на ее друга
9:23
Директор Третьяковки сохранит должность несмотря на инциденты с картинами
9:11
Ярослав Бойко рассказал правду об отношениях с Марией Порошиной
8:57
Посол РФ в Пхеньяне опроверг слухи о ядерной сделке с КНДР
8:48
«Могу убить за дочь»: Лера Кудрявцева о своей любви к ребенку
8:36
Россия заняла 108 место в рейтинге самых безопасных стран мира
8:31
Российские вулканы угрожают жизни на Земле — исследование
8:19
Видео: Автоматический паспортный контроль внедрен в аэропорту Шереметьево
8:11
Морской патруль: Как проверяют корабли, проходящие через Керченский пролив
8:04
«Большинство актеров просто кривляются»: Павел Майков раскритиковал коллег
7:57
Видео: Полигон твердых бытовых отходов полыхает под Читой
7:47
Директор нацразведки США заявил о «российской угрозе» для Штатов
7:40
Парламент Великобритании запретил Brexit без согласования с ЕС
7:32
Военный эксперт: Япония может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам
7:25
Нет доверия: Страны «ядерной пятерки» отказались от совместного заявления
7:19
Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуаидо покидать страну
7:03
Лайфхак: Что делать, если чернила испачкали одежду
6:51
В разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру обнаружена трещина
6:34
СМИ: В Морском госуниверситете во Владивостоке проходят обыски
6:15
Фанаты обрушились на Марьяну Ро, раздевшуюся для обложки мужского журнала

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама