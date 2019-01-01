Российские вулканы в северных широтах оказывают большее влияние на атмосферу, чем предполагалось ранее. Это выяснила международная группа ученых, краткое содержание исследования опубликовано на портале EurekAlert!

Прежде считалось, что самые «влиятельные» вулканы на планете — тропические, так как сера, выброшенная ими, дольше задерживается в атмосфере. Из-за вулканической серы часть солнечной радиации отражается обратно в космос, и воздушная оболочка охлаждается.

Новое исследование рассматривает вклад так называемых внетропических вулканов в охлаждение атмосферы. В частности, изучались Пик Сарычева в России и Касаточи на Аляске. Анализ состава ледяных кернов показал, что за последние тысячу с лишним лет извержения именно внетропических вулканов должны были оказать значительное влияние на охлаждение атмосферы. По своим масштабам это влияние даже превосходит вклад тропических вулканов.

Ранее Пятый канал рассказывал об извержении вулканов на Камчатке.