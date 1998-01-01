Россия заняла 108 место в рейтинге самых безопасных стран мира

Россия заняла лишь 108 место в рейтинге самых безопасных стран мира, который опубликован на сайте издания Global Finance, сообщает РИА Новости. Причиной такой низкой позиции, по мнению авторов материала, послужили высокий уровень преступности, угрозы миру в стране и спад в экономике.

При составлении списка учитывались такие критерии как вероятность возникновения военного конфликта, уровень угрозы безопасности граждан, уровень экономического развития и вероятность проявления природных катаклизмов.

Исландия названа самой безопасной страной мира, за ней следует Швейцария и замыкает тройку Финляндия. В первой десятке по безопасности отмечены Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

Соединенные Штаты заняли 65 строчку рейтинга по причине высокого уровня преступности и высокого риска возникновения природных катастроф.

Гватемала, Йемен и Филиппины занимают последние строчки списка и, соответственно, являются самыми небезопасными странами на планете.

Ранее Пятый канал сообщал, что названы страны с самыми красивыми женщинами. Славянские девушки не только не оказались в начале списка, но и вообще не попали в рейтинг.