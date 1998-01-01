Россия заняла 108 место в рейтинге самых безопасных стран мира

, 8:36 110

Первое место в списке заняла Исландия.

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Россия заняла лишь 108 место в рейтинге самых безопасных стран мира, который опубликован на сайте издания Global Finance, сообщает РИА Новости. Причиной такой низкой позиции, по мнению авторов материала, послужили высокий уровень преступности, угрозы миру в стране и спад в экономике.

При составлении списка учитывались такие критерии как вероятность возникновения военного конфликта, уровень угрозы безопасности граждан, уровень экономического развития и вероятность проявления природных катаклизмов.

Исландия названа самой безопасной страной мира, за ней следует Швейцария и замыкает тройку Финляндия. В первой десятке по безопасности отмечены Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

Соединенные Штаты заняли 65 строчку рейтинга по причине высокого уровня преступности и высокого риска возникновения природных катастроф.

Гватемала, Йемен и Филиппины занимают последние строчки списка и, соответственно, являются самыми небезопасными странами на планете.

Ранее Пятый канал сообщал, что названы страны с самыми красивыми женщинами. Славянские девушки не только не оказались в начале списка, но и вообще не попали в рейтинг.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:37
Подростки из Ленобласти подожгли девочку и напали на ее друга
9:23
Директор Третьяковки сохранит должность несмотря на инциденты с картинами
9:11
Ярослав Бойко рассказал правду об отношениях с Марией Порошиной
8:57
Посол РФ в Пхеньяне опроверг слухи о ядерной сделке с КНДР
8:48
«Могу убить за дочь»: Лера Кудрявцева о своей любви к ребенку
8:36
Россия заняла 108 место в рейтинге самых безопасных стран мира
8:31
Российские вулканы угрожают жизни на Земле — исследование
8:19
Видео: Автоматический паспортный контроль внедрен в аэропорту Шереметьево
8:11
Морской патруль: Как проверяют корабли, проходящие через Керченский пролив
8:04
«Большинство актеров просто кривляются»: Павел Майков раскритиковал коллег
7:57
Видео: Полигон твердых бытовых отходов полыхает под Читой
7:47
Директор нацразведки США заявил о «российской угрозе» для Штатов
7:40
Парламент Великобритании запретил Brexit без согласования с ЕС
7:32
Военный эксперт: Япония может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам
7:25
Нет доверия: Страны «ядерной пятерки» отказались от совместного заявления
7:19
Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуаидо покидать страну
7:03
Лайфхак: Что делать, если чернила испачкали одежду
6:51
В разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру обнаружена трещина
6:34
СМИ: В Морском госуниверситете во Владивостоке проходят обыски
6:15
Фанаты обрушились на Марьяну Ро, раздевшуюся для обложки мужского журнала

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама