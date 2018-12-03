«А про Россию-то и забыли!»: Названы страны с самыми красивыми женщинами

Стало известно, в какой стране живут самые красивые женщины. Рейтинг красоток опубликовал портал Missosology.

ТОП-10 составлялся экспертами на основе конкурсов красоты международного масштаба. По этим данным, самые большие прелестницы живут в Венесуэле — золото стране обеспечила победа Марием Веласко в «Мисс Интренешнл».

Серебряным призером рейтинга стали Филиппины, а замкнула тройку лидеров Мексика — представительница этой страны завоевала корону на конкурсе «Мисс Мира». В десятку мировых красоток также вошли жительницы ЮАР, вьетнамки, тайки, пуэрториканки, индонезийки, колумбийки и американки.

Примечательно, что представительницы России вообще никак не упоминаются в данном рейтинге, хотя наши соотечественницы регулярно выходят в финал международных конкурсов красоты и занимают в них призовые места.

Впрочем, понятие красоты сугубо субъективно. Например, на Урале разразился скандал из-за конкурса красоты невест — интернет-пользователи присвоили конкурсантке приз зрительских симпатий, но результат был аннулирован из-за буллинга недоброжелательно настроенных людей.