Посол РФ в Пхеньяне опроверг слухи о ядерной сделке с КНДР

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Александр Мацегора прокомментировал публикацию в издании Washington Post.

Фото: Global Look Press

Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора в среду, 30 января, прокомментировал публикацию в газете Washington Post, в которой автор утверждает, что Россия предложила властям КНДР строительство АЭС в обмен на полный отказ от ядерного оружия, сообщает ТАСС.

— Россия или, как утверждается, представители российских властей не выходили с предложением о строительстве в КНДР атомной электростанции. Любому, кто хоть сколько-нибудь разбирается в этом вопросе, абсолютна понятна изначальная глупость такого предположения, — заявил Александр Мацегора.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что чрезвычайно высокая стоимость строительства и дальнейшего содержания такой АЭС является весомым аргументом, полностью опровергающим утверждения американского издания.

Ранее Пятый канал сообщал, что страны «ядерной пятерки» отказались от совместного заявления. Пять ядерных держав не стали подводить общий итог после встречи в Пекине из-за «дефицита доверия».

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