Овечкин исполнил зажигательный танец на Кубе — видео

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Знаменитый хоккеист проводит заслуженный отпуск на карибском острове и развлекает окружающих танцами.

Фото, видео: Instagram @aleksandrovechkinofficial

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в Instagram забавное видео — на нем знаменитый хоккеист исполняет зажигательный латиноамериканский танец в компании маленькой дочки актрисы Анны Нахапетовой.

— Мой MVP-танцор, — подписала Шубская милое видео.

Instagram @aleksandrovechkinofficial

Действительно, Овечкин в 2018 году заработал титул MVP или самого ценного игрока в плей-офф кубка Стэнли, который его «Кэпиталз» выиграли впервые в истории.

Пользователи оценили второй талант Овечкина в комментариях.

— У вас есть ещё один запасной вариант сделать карьеру. Талант он и в танцах талант.

— Красавчик! Неожиданная грация для хоккеиста.

— Он MVP во всем!

Сейчас в НХЛ наступила двухнедельная пауза, поэтому Александр решил отдохнуть на Кубе, попутно развлекая окружающих. Овечкин вернется на лед уже 1 февраля в матче с «Калгари Флэймз».

Ранее Пятый канал рассказывал о хет-трике Овечкина в игре с «Сан-Хосе».

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