Видео: бизнес-инкубатор для молодых предпринимателей открылся в Калининграде

В Калининграде открылся бизнес-инкубатор для молодых предпринимателей, сделавших ставку на IT- проекты. В нем готовы принять компании, которые зарегистрировались в самом западном российском регионе и составили эффективные бизнес-планы. К слову, практически все рабочие места уже забронированы

— Спрос уже превысил предложение. Это 70 оборудованных рабочих мест. Пока у них максимальная ставка, которую они могут снижать для отдельных проектов — это 3500 рублей в месяц за одно рабочее место, — рассказывает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Помимо низкой арендной платы бизнесмены получат необходимые консультации для развития своих проектов. В частности, по бухгалтерским вопросам. Кроме того, в инкубаторе будут периодически проходить обучающие семинары.

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