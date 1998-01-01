Ирландские студенты устроили музыкальное шоу на борту самолета — видео

, 10:54 Видео 29

Музыканты развлекали попутчиков исполнением ирландских мелодий.

Фото, видео: Youtube @ St Brendan’s College Killarney

Учащиеся музыкального класса ирландского колледжа Святого Брендана во время перелета из лондонского аэропорта Станстед в Килларни решили исполнить на борту ирландскую классику. Они исполнили песню «Step It Out Mary» под аккомпанемент народных инструментов, сообщает USA Today.

Пассажиры не возражали против бесплатного «живого» концерта, несмотря на то, что многие предпочитают проводить время в полете в тишине.

Видео импровизированного музыкального шоу опубликовано на YouTube-канале ирландского колледжа и уже набрало более 200 тысяч просмотров.

Ранее Пятый канал сообщал, что МВД РФ опубликовало видео дебоша на рейсе Петербург — Анталия.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

11:18
Названо имя жертвы убийства, в котором подозревают сенатора Арашукова
11:12
Пассажирский самолет готовится совершить экстренную посадку во Внуково
11:04
Дело сенатора Арашукова ведет Следственный комитет при поддержке ФСБ
11:02
Иван Ургант попал в аварию в США
10:54
Ирландские студенты устроили музыкальное шоу на борту самолета — видео
10:48
В зале заседаний Совета Федераций задержан сенатор Рауф Арашуков
10:39
Конфликт «пьяного» полицейского и собачника сняли камеры видеонаблюдения
10:27
Моя судьба в руках Бога — Мадуро опасается покушения по заказу Трампа
10:09
Дана Борисова пропагандирует здоровый образ жизни
9:56
Овечкин исполнил зажигательный танец на Кубе — видео
9:37
Подростки из Ленобласти подожгли девочку и напали на ее друга
9:23
Директор Третьяковки сохранит должность несмотря на инциденты с картинами
9:11
Ярослав Бойко рассказал правду об отношениях с Марией Порошиной
8:57
Посол РФ в Пхеньяне опроверг слухи о ядерной сделке с КНДР
8:48
«Могу убить за дочь»: Лера Кудрявцева о своей любви к ребенку
8:36
Россия заняла 108 место в рейтинге самых безопасных стран мира
8:31
Российские вулканы угрожают жизни на Земле — исследование
8:19
Видео: Автоматический паспортный контроль внедрен в аэропорту Шереметьево
8:11
Морской патруль: Как проверяют корабли, проходящие через Керченский пролив
8:04
«Большинство актеров просто кривляются»: Павел Майков раскритиковал коллег

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама