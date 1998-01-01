Учащиеся музыкального класса ирландского колледжа Святого Брендана во время перелета из лондонского аэропорта Станстед в Килларни решили исполнить на борту ирландскую классику. Они исполнили песню «Step It Out Mary» под аккомпанемент народных инструментов, сообщает USA Today.

Пассажиры не возражали против бесплатного «живого» концерта, несмотря на то, что многие предпочитают проводить время в полете в тишине.

Видео импровизированного музыкального шоу опубликовано на YouTube-канале ирландского колледжа и уже набрало более 200 тысяч просмотров.

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