МВД РФ опубликовало видео с борта самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург — Анталия, на котором нетрезвый пассажир устроил дебош и ударил стюардессу. Экипаж принял решение приземлиться в аэропорту города Сочи.

На кадрах видно, как дебошира пытаются скрутить несколько сотрудников авиакомпании. Мужчина крепкой наружности постоянно матерится и требует его отпустить.

— Командир воздушного судна сообщил полицейским об агрессивном поведении одного из пассажиров, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Сразу после приземления авиалайнера сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту города Сочи задержали правонарушителя. Опросили свидетелей инцидента. Затем доставили его в дежурную часть, — прокомментировала произошедшее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пятый канал, МВД РФ

Выяснилось, что дебошир — 33-летний житель Северной столицы. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови мужчины. Правоохранители продолжают выяснение обстоятельств произошедшего для принятия решения об уровне административного наказания на основании законодательства РФ.

Ранее Пятый канал публиковал комментарии очевидцев произошедшего и первые кадры после инцидента.