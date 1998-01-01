Дешевые джинсы могут исчезнуть с прилавков российских магазинов

Дешевые джинсы могут исчезнуть с прилавков российских масс-маркетовых магазинов из-за забастовки швей в Бангладеш, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Fashion United.

Низкие зарплаты и нелегкие условия труда послужили причиной стачки. Женщины на фабриках по пошиву трудятся вместе с детьми 5-17 лет. Рабочий день у них начинается в 7.30 и заканчивается поздней ночью. В прошлом году минимальная зарплата швей за месяц составляла всего 63 доллара.

Забастовка сотрудников швейных фабрик может стать причиной для серьезного сбоя в поставках джинсовой одежды в Россию, так как именно в Бангладеш крупные ритейлеры шьют свои коллекции. И если ситуация в ближайшие две недели не изменится, то дефицит «джинсы» ощутят на себе и конечные потребители.

К слову, текстильная промышленность Бангладеш идет на втором месте в мире после Поднебесной.

Ранее Пятый канал сообщал, что тысячи учителей в Греции и США вышли на забастовку.