Дешевые джинсы могут исчезнуть с прилавков российских магазинов

, 11:45 159

Сбой поставок может произойти уже в ближайшее время.

Фото: ВКонтакте @Dmitriy Usov

Дешевые джинсы могут исчезнуть с прилавков российских масс-маркетовых магазинов из-за забастовки швей в Бангладеш, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Fashion United.

Низкие зарплаты и нелегкие условия труда послужили причиной стачки. Женщины на фабриках по пошиву трудятся вместе с детьми 5-17 лет. Рабочий день у них начинается в 7.30 и заканчивается поздней ночью. В прошлом году минимальная зарплата швей за месяц составляла всего 63 доллара.

Забастовка сотрудников швейных фабрик может стать причиной для серьезного сбоя в поставках джинсовой одежды в Россию, так как именно в Бангладеш крупные ритейлеры шьют свои коллекции. И если ситуация в ближайшие две недели не изменится, то дефицит «джинсы» ощутят на себе и конечные потребители.

К слову, текстильная промышленность Бангладеш идет на втором месте в мире после Поднебесной.

Ранее Пятый канал сообщал, что тысячи учителей в Греции и США вышли на забастовку.

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