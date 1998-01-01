Видео: Тысячи учителей в Греции и США вышли на забастовку

Грецию охватили массовые беспорядки. На улицу вышли учителя. Власти планируют ограничить трудоустройство в госучреждения. Педагоги против: они рискуют остаться без социальных льгот. Больше трех тысяч человек попытались прорваться к парламенту. Путь им преградил спецназ.

Математики, физики, биологи и люди других интеллектуальных профессий забросали силовиков камнями и петардами. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Забастовку устроили и американские учителя. В Лос-Анджелесе педагоги вышли на улицы после неудачных переговоров с властями. 30 тысяч человек требуют повышения зарплат и сокращения рабочего дня. Люди не собираются расходиться, пока не будут выполнены их требования. Протестам радуются учащиеся. На время стачек все государственные школы в Калифорнии закрыты.

Ранее Пятый канал сообщал, что педагоги государственных школ в США вышли на улицы после неудачных переговоров с властями штата.