Синдзо Абэ снова заявил о японских претензиях на Южные Курилы

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Премьер-министр назвал острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи «северными территориями», на которые распространяется суверенитет Японии.

Фото: www.globallookpress.com

Токио вновь настаивает на том, что четыре острова Курильской гряды — «исконная территория Японии». По словам главы японского правительства Синдзо Абэ, на «северные территории распространяется наш суверенитет и в этой позиции нет изменений». Об этом он заявил 30 января во время выступления в нижней палате парламента.

Абэ добавил, что российско-японские переговоры ведутся на основе «всех договоренностей, достигнутых к настоящему моменту». Тем не менее, японская сторона подчеркивает значимость японско-советской декларации 1956 года, как единственного документа, который ратифицировали обе стороны.

— Девятая статья этого документа предполагает продолжение переговоров о заключении мирного договора и определяет, что после его подписания Японии будут переданы гряда Хабомаи и остров Шикотан, — приводит слова премьера ТАСС.

Ранее Пятый канал сообщал, что Япония готова была заключить мирный договор с Россией без двух островов.

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