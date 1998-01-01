Синдзо Абэ снова заявил о японских претензиях на Южные Курилы

Токио вновь настаивает на том, что четыре острова Курильской гряды — «исконная территория Японии». По словам главы японского правительства Синдзо Абэ, на «северные территории распространяется наш суверенитет и в этой позиции нет изменений». Об этом он заявил 30 января во время выступления в нижней палате парламента.

Абэ добавил, что российско-японские переговоры ведутся на основе «всех договоренностей, достигнутых к настоящему моменту». Тем не менее, японская сторона подчеркивает значимость японско-советской декларации 1956 года, как единственного документа, который ратифицировали обе стороны.

— Девятая статья этого документа предполагает продолжение переговоров о заключении мирного договора и определяет, что после его подписания Японии будут переданы гряда Хабомаи и остров Шикотан, — приводит слова премьера ТАСС.

Ранее Пятый канал сообщал, что Япония готова была заключить мирный договор с Россией без двух островов.