Абэ готов заключить мирный договор с Россией без двух островов

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По мнению японского премьера, более реалистичная задача — получить Шикотан и мелкие острова Хабомаи.

Фото: www.globallookpress.com

Премьер Японии Синдзо Абэ будет пытаться договориться с Россией о заключении мирного договора с условием последующей передачи Японии Курильского острова Шикотан и группы мелких островов, называемых японцами Хабомаи. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на информацию японского агентства Kyodo.

В кабинете министров Страны восходящего солнца признали, что претензии на другие два острова Курильской гряды — Итуруп и Кунашир — в настоящий момент нереалистичны и смирились с этим, поэтому Абэ решил сконцентрироваться на достижении договоренностей по Шикотану и Хабомаи.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о подготовке к переговорам по так и не заключенному после Второй мировой войны мирному договору между Россией и Японией, которые пройдут во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву во вторник, 22 января.

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