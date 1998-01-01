Абэ готов заключить мирный договор с Россией без двух островов

Премьер Японии Синдзо Абэ будет пытаться договориться с Россией о заключении мирного договора с условием последующей передачи Японии Курильского острова Шикотан и группы мелких островов, называемых японцами Хабомаи. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на информацию японского агентства Kyodo.

В кабинете министров Страны восходящего солнца признали, что претензии на другие два острова Курильской гряды — Итуруп и Кунашир — в настоящий момент нереалистичны и смирились с этим, поэтому Абэ решил сконцентрироваться на достижении договоренностей по Шикотану и Хабомаи.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о подготовке к переговорам по так и не заключенному после Второй мировой войны мирному договору между Россией и Японией, которые пройдут во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву во вторник, 22 января.