Игорь Крутой купил квартиру в США за пять миллионов долларов

Игорь Крутой купил своей матери квартиру в пригороде Майями, населенном пункте Санни-Айлс-Бич. Общая стоимость покупки жилья составила пять миллионов долларов, сообщает URA.RU.

Район, в котором знаменитый российский композитор приобрел жилье, неофициально прозван «маленькой Москвой» из-за большого количества русских, которые покупают там недвижимость.

— Светлана Семеновна (мать Крутого — прим. ред.) будет чувствовать себя очень комфортно, поскольку здесь теплый и мягкий климат, — отмечает человек из окружения композитора.

Теперь у Игоря Крутого есть дополнительная причина посещать солнечную Флориду — кроме матери там живут две дочери композитора.

Ранее Пятый канал рассказывал, как экс-участница «Дома-2» требует от солиста «Корней» квартиру в Москве.