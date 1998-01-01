Экс-участница «Дома-2» требует от солиста группы «Корни» квартиру в Москве

, 3:02 Фото 66

Анастасия Толстихина утверждает, что растит сына от Александра Бердникова, и теперь ей нужна компенсация.

Фото: Instagram @anasteziya2103

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Толстихина требует от солиста группы «Корни» Александра Бердникова машину, квартиру в столице, ну или хотя бы семь миллионов рублей на содержание сына, которого она якобы от него родила.

При этом женщина ни в какую не соглашается на проведение экспертизы ДНК, пишет «СтарХит».

Певец и на тот момент его 19-летняя поклонница познакомились около десяти лет назад и у них завязался краткосрочный роман, что подтверждает Бердников. Однако затем их пути разошлись — он уехал на гастроли, а по возвращении не смог ее отыскать.

По утверждению Толстихиной, она забеременела от Бердникова и даже хотела сделать аборт.

— Я хотела избавиться от ребенка, но когда уже пришла в клинику, то решила оставить его, — рассказала она.

И вот теперь девушка утверждает, что все эти годы она одна растила их сына, и ей нужна компенсация.

Instagram @anasteziya2103

Толстихина, которая продержалась в «Доме-2» около трех месяцев, сейчас готова на семь миллионов рублей или машину, или однокомнатную квартиру в Москве. Она полагает, что это будет хорошей компенсацией.

— Я работала, у меня были мужчины, которые мало-помалу помогали, — рассказала Толстихина.

Как рассказывал Пятый канал, другая бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева, одна воспитывающая восьмилетнего сына, призналась, что устала быть «мамой и папой для ребенка».

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

3:23
Видео: Из затопленной кипятком квартиры в Петербурге спасли кошку и собаку
3:02
Экс-участница «Дома-2» требует от солиста группы «Корни» квартиру в Москве
2:42
МИД России призвал отказаться от планов военной интервенции в Венесуэлу
2:29
Уволенный замглавы «Росгеологии» Горринг «намылился» в Африку
2:07
Следователи ищут сообщников подозреваемого в краже картины Куинджи
1:52
Видео: Самолет врезался в телескопический трап в аэропорту Шереметьево
1:34
Видео: Владимир Путин провел встречу с губернатором Тамбовской области
1:15
«За себя и за того парня»: Кроме своего штрафа Нурмагомедов оплатит еще за двоих
0:51
Защита от «самоваров на колесах»: Что изменит запрет на неэкологичные машины
0:39
Самодурова рассказала, как проводит свой единственный выходной день в неделю
0:28
Афонские монахи отказались ехать на интронизацию Епифания
0:11
Изнасилованная в Уфе следователь увеличила сумму компенсации до 100 миллионов
23:54
Александр Головин забил свой первый гол в составе ФК «Монако»
23:38
Хватит! Журналисты просят перестать оскорблять Меган Маркл и Кейт Миддлтон
23:21
Пушков прокомментировал скандальное увольнение замглавы «Росгеологии»
23:07
Захарова высмеяла Порошенко за предвыборный плакат с Путиным
22:55
«Разбудите меня, когда все это закончится»: Хабиб Нурмагомедов о своей дисквалификации
22:48
«Не приветствую»: Отец уволенного замглавы «Росгеологии» о поведении сына
22:37
Компания Total нашла крупное месторождение газа у берегов Великобритании
22:16
Мать забрала забытого в петербургском автобусе ребенка

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама