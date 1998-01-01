Экс-участница «Дома-2» требует от солиста группы «Корни» квартиру в Москве

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Толстихина требует от солиста группы «Корни» Александра Бердникова машину, квартиру в столице, ну или хотя бы семь миллионов рублей на содержание сына, которого она якобы от него родила.

При этом женщина ни в какую не соглашается на проведение экспертизы ДНК, пишет «СтарХит».

Певец и на тот момент его 19-летняя поклонница познакомились около десяти лет назад и у них завязался краткосрочный роман, что подтверждает Бердников. Однако затем их пути разошлись — он уехал на гастроли, а по возвращении не смог ее отыскать.

По утверждению Толстихиной, она забеременела от Бердникова и даже хотела сделать аборт.

— Я хотела избавиться от ребенка, но когда уже пришла в клинику, то решила оставить его, — рассказала она.

И вот теперь девушка утверждает, что все эти годы она одна растила их сына, и ей нужна компенсация.

Instagram @anasteziya2103

Толстихина, которая продержалась в «Доме-2» около трех месяцев, сейчас готова на семь миллионов рублей или машину, или однокомнатную квартиру в Москве. Она полагает, что это будет хорошей компенсацией.

— Я работала, у меня были мужчины, которые мало-помалу помогали, — рассказала Толстихина.

Как рассказывал Пятый канал, другая бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева, одна воспитывающая восьмилетнего сына, призналась, что устала быть «мамой и папой для ребенка».