Россияне набрали кредиты на рекордную сумму

Задолженность россиян по кредитам в декабре 2018 года составила 210 миллиардов евро. Эта цифра по сравнению с 2013 годом выросла в два раза, сообщает телеканал «360» со ссылкой на газету Le Figaro.

Главный причиной сложившейся ситуации авторы материала называют высокую процентную ставку, установленную банками и стремительный темп популяризации микрокредитов. Помимо этого, отмечается, что в России продолжает расти инфляция и повышение с Нового года ставки налога на добавленную стоимость поспособствует «возникновению финансового пузыря».

По мнению экспертов, «черный рынок» кредитования может начать стремительно развиваться в России. Жители страны начнут еще чаще брать новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие задолженности. В 2018 году этот показатель уже вырос на 15%, и граждане могут оказаться в еще более тяжелом финансовом положении, так как процентные ставки все время растут.

Специалисты уверены, что сложившаяся ситуация приведет к замедлению развития экономики России, которая и без того имеет слабые перспективы.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России вступило в силу ограничение предельной суммы долга по ряду кредитов. С 28 января 2019 года процентная ставка по договору займа ограничивается 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года она снижается до 1% в день.