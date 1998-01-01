В России вступило в силу ограничение предельной суммы долга по ряду кредитов

В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам. С понедельника, 28 января, вступают в силу поправки в законы «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

По информации «Интерфакса», ставка по потребительским кредитам до одного года теперь не может превышать полутора процентов в день, а с июля текущего года — одного процента. Общий размер процентов, неустоек и других начислений также будет серьезно ограничен. Сначала эта сумма не будет превышать первоначальный займ более чем в два с половиной раза, а после — в полтора раза.

Ранее Пятый канал сообщал, что судебным приставам могут запретить удерживать социальные пособия в счет долгов.