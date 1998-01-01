Силовики задержали мэра Риги Нила Ушакова

, 15:43 77

Процессуальные действия велись в рабочем кабинете и по месту жительства главы латвийской столицы.

Фото: globallookpress.com

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК — прим. ред.) Латвии провело обыски в рабочем кабинете в здании Рижской думы и дома у мэра города Нила Ушакова в среду, 30 января, сообщает Интерфакс.

Сотрудники бюро вынесли из кабинета некоторые предметы, в их числе предположительно компьютер, и объемную папку с документами. От комментариев силовики отказались, пояснив лишь, что «неотложные процессуальные действия» проходят в рамках уголовного процесса.

Руководство Рижской думы пока также воздерживается от каких-либо комментариев.

Оппозиция в Рижской думе вновь планирует инициировать сбор подписей для созыва внеочередного заседания, где планируется провести голосование за отставку Нила Ушакова с поста мэра латвийской столицы, сообщает агентство Leta со ссылкой на депутата Вилниса Кирсиса.

— Даже если его сегодня не уведут в наручниках, происходящее — достаточно веское основание для того, чтобы объявить об уходе с поста, — заявил Кирсис агентству.

Оппозиционный депутат подчеркнул, что сбор подписей должен начаться уже сегодня. После чего для созыва внеочередного заседания рижской мэрии у Нила Ушакова останется две недели.

Внимание антикоррупционного комитета к Рижской думе вполне может быть вызвано скандалом вокруг муниципального транспортного предприятия «Ригас сатиксме», который разгорелся в рамках расследования по факту получения взятки в размере 800 тысяч евро.

Позднее на своей странице в социальной сети экс-депутат рижской Думы Руслан Панкратов опубликовал информацию о задержании градоначальника.

Ранее Пятый канал сообщал, что в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:08
Экс-любовница Гуфа заявила, что ждет от него ребенка
15:58
Видео: Ушаков опроверг свое задержание, выйдя к прессе у своего дома
15:43
Силовики задержали мэра Риги Нила Ушакова
15:37
Сенатор Арашуков пытался покинуть здание Совфеда, но был задержан в коридоре
15:36
Опубликовано видео тушения полыхающей школы в поселке Красное Пламя
15:30
Дмитрий Песков прокомментировал задержание сенатора Арашукова
15:22
Снегопад «обесточил» более 40 тысяч домов во Франции
15:16
Видео: Военные использовали рекордное количество взрывчатки на реке Бурея
15:09
Россияне набрали кредиты на рекордную сумму
15:07
Экс-ведущая «Орла и Решки» стала мамой во второй раз — фото
15:04
Здание школы горит в поселке Красное Пламя Владимирской области
14:52
Потоп в линейном управлении на транспорте Петербурга попал на видео
14:38
Видео: в Барнауле более 200 зданий остались без отопления из-за аварии
14:30
Видео: Петербургские ученые научились диагностировать рак за 20 секунд
14:30
В правительстве рассказали о контроле цен на топливо
14:23
Разрушенный террористами сирийский Кесаб возвращается к мирной жизни — видео
14:16
Силовики нагрянули с обысками в администрацию подмосковной Балашихи
14:03
Видео: «Мосфильм» празднует 95-й день рождения
13:53
Видео: Рауф Арашуков доставлен на допрос в СК РФ
13:49
Видео: бизнес-инкубатор для молодых предпринимателей открылся в Калининграде

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Видео: Ушаков опроверг свое задержание, выйдя к прессе у своего дома

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама