Силовики задержали мэра Риги Нила Ушакова

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК — прим. ред.) Латвии провело обыски в рабочем кабинете в здании Рижской думы и дома у мэра города Нила Ушакова в среду, 30 января, сообщает Интерфакс.

Сотрудники бюро вынесли из кабинета некоторые предметы, в их числе предположительно компьютер, и объемную папку с документами. От комментариев силовики отказались, пояснив лишь, что «неотложные процессуальные действия» проходят в рамках уголовного процесса.

Руководство Рижской думы пока также воздерживается от каких-либо комментариев.

Оппозиция в Рижской думе вновь планирует инициировать сбор подписей для созыва внеочередного заседания, где планируется провести голосование за отставку Нила Ушакова с поста мэра латвийской столицы, сообщает агентство Leta со ссылкой на депутата Вилниса Кирсиса.

— Даже если его сегодня не уведут в наручниках, происходящее — достаточно веское основание для того, чтобы объявить об уходе с поста, — заявил Кирсис агентству.

Оппозиционный депутат подчеркнул, что сбор подписей должен начаться уже сегодня. После чего для созыва внеочередного заседания рижской мэрии у Нила Ушакова останется две недели.

Внимание антикоррупционного комитета к Рижской думе вполне может быть вызвано скандалом вокруг муниципального транспортного предприятия «Ригас сатиксме», который разгорелся в рамках расследования по факту получения взятки в размере 800 тысяч евро.

Позднее на своей странице в социальной сети экс-депутат рижской Думы Руслан Панкратов опубликовал информацию о задержании градоначальника.

Ранее Пятый канал сообщал, что в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков.