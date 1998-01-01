В зале заседаний Совета Федераций задержан сенатор Рауф Арашуков

, 10:48 Срочная новость 385

32-летний парламентарий представляет в верхней палате Карачаево-Черкессию.

Фото: Известия/ Павел Бедняков

Тема:
Арест Арашукова 3

В зале заседаний Совета Федерации (СФ РФ) во вторник, 30 января, задержан сенатор от Карачево-Черкессии Рауф Арашуков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в СФ РФ, вход в зал неожиданно перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО). Заседание для прессы было переведено в закрытый режим, после чего 32-летний Арашуков был задержан.

Точной информации о причинах произошедшего пока не сообщается. Предварительно, это может быть связано с убийством почти десятилетней давности.

Информацию о задержании Пятому каналу в СФ РФ также подтвердили. В ближайшее время должен состояться брифинг. Мы следим за ситуацией.

Тема:
Арест Арашукова 3
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