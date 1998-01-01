Видео: Ушаков опроверг свое задержание, выйдя к прессе у своего дома

Мэр латвийского города Риги Нил Ушаков вышел в среду, 30 января, к прессе после сообщений о его задержании. Об этом сообщает корреспондент Пятого канала с места событий.

— Положив руку на сердце, я могу сказать, что моя совесть чиста. В настоящий момент я не буду комментировать деятельность KNAB (БПБК) и не вижу оснований для ухода из совета, — заявил градоначальник.

Незадолго до этого из его дома вышли шестеро сотрудников бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) с двумя полиэтиленовыми пакетами в руках. Мэр Риги особо подчеркнул, что никакого статуса к нему не применялось и он не был задержан.

Об этом ранее на своей странице в социальной сети сообщил экс-депутат рижской Думы Руслан Панкратов.

Как сообщал ранее Пятый канал, рижская оппозиция инициировала сбор подписей для созыва внеочередного заседания, в рамках которого они планируют требовать отставки Ушакова.

Nilam Ušakovam vajadzētu pašam nekavējoties atkāpties no domes priekšsēdētāja amata, bet Rīgas domes opozīcija ir gatava viņam palīdzēt spert šo soli, tāpēc esam uzsākuši parakstu vākšanu, lai sasauktu ārkārtas sēdi, kurā viņu atbrīvotu no amata. pic.twitter.com/EUxNaS1FNt — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) 30 января 2019 г.

Проводившие обыск оперативники лишь пояснили, что все следственные действия ведутся в рамках уголовного процесса.