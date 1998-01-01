Освобождены шестеро захваченных пиратами в Гвинейском заливе моряков

Пираты освободили шестерых моряков, захваченных 2 января во время нападения в Гвинейском заливе на контейнеровоз «MSC Mandу». Об этом сообщает посольство РФ в Нигерии.

Информации об их состоянии здоровья и деталях освобождения пока не поступало.

Как рассказывал Пятый канал, пираты вышли на связь с владельцами 8 января и заявили о готовности к переговорам.

Сумма выплаченная за моряков также неизвестна. Говорят, что она была заявлена «заоблачная». В переговорах принимали участие британцы, которые должны были довести ее до более-менее приемлимой.