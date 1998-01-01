Срочная новость: Пираты, захватившие судно с россиянами в Бенине, вышли на связь с судовладельцем

Вооруженные огнестрельным оружием люди поднялись на борт контейнеровоза MSC Mandу в Гвинейском проливе у берегов государства Бенин ночью 2 января и похитили шесть человек. Всего на борту корабля находились 24 человека, среди которых россияне, украинцы и грузины. Однако захваченные пиратами люди оказались гражданами России.

Больше двух недель связи с моряками не было. 16 января председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал, что пираты наконец вышли на связь с судовладельцем и дали поговорить с ним капитану корабля Андрею Иванову. Он рассказал, что все захваченные в плен — живы, условия их содержания — приемлемые. Сейчас обсуждается условия обмена, страна, где он будет проходить, а также сумма выкупа.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что нападение было совершено на контейнеровоз «MSC Mandу», который шел под панамским флагом. В числе заложников оказался и капитан судна Андрей Иванов — уроженец Новосибирска, окончивший в Петербурге университет морского и речного флота имени адмирала Макарова. Пятый канал публиковал его фото и рассказывал детали нападения.