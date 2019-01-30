«Чья-то звезда закатилась»: На небе в Мурманской области заметили метеорит

Жители Хибин Мурманской области заметили на небе святящееся небесное тело неизвестного происхождения. Запись с видеорегистратора, на которой запечатлен космический объект, выложили в социальную сеть.

Пользователи пытались угадать, что за летающий объект удалось зафиксировать в Мурманской области. Не обошлось без шуток. Многие говорили о нашествии инопланетян и предлагали другие, более необычные версии.

— По-моему, это был рубль…

— Чья-то звезда закатилась.

— Десептиконы. Только они зря прилетели. Масло замерзнет и искра сядет.

— Мне кажется, охотничий сигнальный патрон.

— Мусор с орбиты планеты.

Однако мурманский астроном Виктор Трошенков развеял все сомнения. Специалист заявил, что путешественники наблюдали на небе спорадический болид.

— Моя версия — спорадический болид. Спорадический — это случайный, они всегда могут быть, — цитирует председателя мурманского астрономического общества Виктора Трошенкова РИА Новости.

Эксперт отметил, что, по оценкам ученых, за сутки в атмосферу Земли с разных точек выпадает примерно 100 тысяч тонн метеоритного, астероидного и кометного вещества. Болиды часто наблюдают космонавты и астрономы в обсерваториях. При удачном стечении обстоятельств с Земли их тоже можно разглядеть.

Ранее Пятый канал показал видео, на котором видно, как метеорит врезается в «кровавую» луну.