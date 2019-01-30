«Чья-то звезда закатилась»: На небе в Мурманской области заметили метеорит

, 17:37 Видео 171

Эксперты утверждают, что, вероятнее всего, это был спорадический болид.

Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @narodnoetvx

Жители Хибин Мурманской области заметили на небе святящееся небесное тело неизвестного происхождения. Запись с видеорегистратора, на которой запечатлен космический объект, выложили в социальную сеть.

Пользователи пытались угадать, что за летающий объект удалось зафиксировать в Мурманской области. Не обошлось без шуток. Многие говорили о нашествии инопланетян и предлагали другие, более необычные версии.

— По-моему, это был рубль…

— Чья-то звезда закатилась.

— Десептиконы. Только они зря прилетели. Масло замерзнет и искра сядет.

— Мне кажется, охотничий сигнальный патрон.

— Мусор с орбиты планеты.

Однако мурманский астроном Виктор Трошенков развеял все сомнения. Специалист заявил, что путешественники наблюдали на небе спорадический болид.

— Моя версия — спорадический болид. Спорадический — это случайный, они всегда могут быть, — цитирует председателя мурманского астрономического общества Виктора Трошенкова РИА Новости.

Эксперт отметил, что, по оценкам ученых, за сутки в атмосферу Земли с разных точек выпадает примерно 100 тысяч тонн метеоритного, астероидного и кометного вещества. Болиды часто наблюдают космонавты и астрономы в обсерваториях. При удачном стечении обстоятельств с Земли их тоже можно разглядеть.

Ранее Пятый канал показал видео, на котором видно, как метеорит врезается в «кровавую» луну.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

18:53
Путин: От состава нового парламента Молдавии будут зависеть отношения двух стран
18:44
Видео: Алтайские школьники проходят «квест на выживание» на пути в школу
18:35
Шарапова завершила участие в St.Petersburg Ladies Trophy из-за травмы
18:33
«Непростое решение» привело мэра Белгорода к оскорблению пенсионера
18:24
Житель Ленобласти случайно застрелил друга на охоте
18:16
Юлия Шойгу призналась, что в кризисной ситуации она может позвонить отцу
18:10
Брат Фраиля Шебзухова рассказал об убийстве, организованном сенатором Арашуковым
18:09
Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией
18:06
Когда можно заменить дорогие лекарства на дешевые российские аналоги?
17:58
Американские самолеты-разведчики заметили у берегов Крыма
17:55
Вместо Кокорина? «Зенит» сделал предложение Сердару Азмуну
17:41
Скандал разрастается: Экс-возлюбленная Головина подала на Самбурскую в суд
17:37
«Чья-то звезда закатилась»: На небе в Мурманской области заметили метеорит
17:36
Мировая экономика потеряла полтриллиона долларов из-за торговых войн в 2018 году
17:35
Патриарх Кирилл призвал Госдуму вывести аборты из системы ОМС
17:27
Православная церковь в Америке не признала новую церковь Украины
17:19
Студентка умерла на занятиях в московском колледже
17:11
Девочку в Ленобласти никто не поджигал: «избитые» школьники признались во вранье
17:05
Сенатору Арашукову и его отцу Раулю предъявлены официальные обвинения
16:56
Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет новый боевик — многосерийный фильм «Стражи Отчизны». За несколько пафосным названием скрывается острый и закрученный сюжет.

5-tv.ru

Реклама