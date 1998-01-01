Декретный отпуск Меган Маркл обещает стать самым длинным в королевской истории

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После рождения наследника герцогине Сассекской потребуется длительный отдых из-за стресса, который возник от резкой смены образа жизни.

Фото: Instagram @katemiddleton_meghanmarkle

Королевский эксперт рассказал, насколько затянется декретный отпуск Меган Маркл. По мнению Рассела Майерса, герцогиня Сассекская, которая ожидает пополнения весной 2019-го, может отойти от дел на целый год. Такой период декрета станет одним из самых длинных в истории королевской семьи. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Другие королевские особы никогда не проводили в декрете более десяти месяцев. Кейт Миддлтон вернулась в строй всего через шесть недель после рождения первенца принца Джорджа, а принцессе Диане на заслуженный отдых потребовалось восемь месяцев. Однако одну конкурентку Меган Маркл точно не обойдет. Единственной королевской особой, которая дольше всех не выходила из декретного отпуска была Елизавета Вторая, которая провела с принцем Эндрю целых 18 месяцев после его рождения.

Специалисты отмечают, что у герцогини Сассекской есть все основания надолго задержаться в декретном отпуске. Врачи советуют молодой матери не спешить с возвращением к делам, чтобы отойти от стресса. Жизнь бывшей кинозвезде выпала не из легких. Сразу после брака с принцем все перевернулось с ног на голову: появились новые обязанности, новые трудности и огромное внимание со стороны прессы.

Ранее Пятый канал сообщал, что в День всех влюбленных принц Гарри расстанется с Меган Маркл.

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