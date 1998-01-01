Без фотошопа и макияжа: Бывшая жена Гуфа Айза Анохина показала проблемную кожу

, 5:06 Фото 76

Популярный бьюти-блогер рассказала о проблемах с кожей лица из-за стресса.

Фото: instagram.com @aizalovesam

Популярный бьюти-блогер, светская львица и певица Айза Анохина, которая была замужем за рэпером Гуфом показала, как выглядит ее лицо без макияжа и использования фотошопа. Она опубликовала на своей страничке в Instagram снимок, на котором отчетливы видны серьезные проблемы с кожей. Однако девушка решила, что больше не намерена прятаться за фильтрами и искажать реальность.

— Мое лицо без Facetune и без фильтра. Пусть мой организм обиделся на меня и сделал такое с моим лицом) Но оно такое какое есть) и я его люблю) — написала Айза.

instagram.com @aizalovesam

Поклонники обратили внимание на высыпания и акне, однако смелось светской львицы подписчики в соцсети решили поддержать. Они оставили более двух тысяч комментариев меньше, чем за сутки.

— Спасибо за такое откровение. Мир настолько повернулся на неестественном, что страшно выйти за порог дома без косметики и в интернет без фильтров.

— Спасибо. Ты прекрасна. Не идеальна, но прекрасна) спасибо, могу чувствовать себя так же)

— Это круто! показывать открыто свое лицо, не ретушируя миллион раз, это очень круто. Любить себя, не смотря ни на какие недостатки, которые оказываются такими мелочными порой. Спасибо, что показываете такой пример молодым девочкам, что в первую очередь надо любить себя, уважать себя и не рисовать на фотках «новую себя», — поддержали звезду фанаты.

В интервью изданию PeopleTalk Айза Анохина рассказала, что проблемы с кожей возникли еще два месяца назад. По ее словам, виной всему стресс и постоянное недосыпание.

— Такие высыпания появились у меня из-за очень сильного стресса, переживаний, ненормированного рабочего графика, работы без выходных с 7 утра до 2/3 ночи. У меня упал прогестерон — женский гормон, который отвечает за нашу женскую красоту. Он у меня понизился и никак не хочет повышаться. В народе это, кстати, называют «синдром военного времени»: это когда женщины во время войны теряли менструацию, овуляцию и не могли зачать ребенка. Такой синдром у меня сейчас. Мне ничего не помогает, сейчас стало еще немного лучше, раньше было хуже. У меня еще такая проблема, я обязательно должна что-то сковырнуть, из-за чего появляются болячки. Но я решила полюбить свое лицо таким, какое оно есть, — рассказала Айза.

Светская львица также добавила, что опубликовала откровенный снимок для того, чтобы показать своим поклонникам, что никто не идеален и она тоже обычный человек, который несмотря ни на что, любит себя такой, какая есть.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина опубликовала в Instagram общую фотографию с певицей Кети Топурией, которая еще недавно встречалась с Алексеем Долматовым.

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