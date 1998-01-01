Без фотошопа и макияжа: Бывшая жена Гуфа Айза Анохина показала проблемную кожу

Популярный бьюти-блогер, светская львица и певица Айза Анохина, которая была замужем за рэпером Гуфом показала, как выглядит ее лицо без макияжа и использования фотошопа. Она опубликовала на своей страничке в Instagram снимок, на котором отчетливы видны серьезные проблемы с кожей. Однако девушка решила, что больше не намерена прятаться за фильтрами и искажать реальность.
Поклонники обратили внимание на высыпания и акне, однако смелось светской львицы подписчики в соцсети решили поддержать. Они оставили более двух тысяч комментариев меньше, чем за сутки.
— Спасибо за такое откровение. Мир настолько повернулся на неестественном, что страшно выйти за порог дома без косметики и в интернет без фильтров.
— Спасибо. Ты прекрасна. Не идеальна, но прекрасна) спасибо, могу чувствовать себя так же)
— Это круто! показывать открыто свое лицо, не ретушируя миллион раз, это очень круто. Любить себя, не смотря ни на какие недостатки, которые оказываются такими мелочными порой. Спасибо, что показываете такой пример молодым девочкам, что в первую очередь надо любить себя, уважать себя и не рисовать на фотках «новую себя», — поддержали звезду фанаты.
В интервью изданию PeopleTalk Айза Анохина рассказала, что проблемы с кожей возникли еще два месяца назад. По ее словам, виной всему стресс и постоянное недосыпание.
Светская львица также добавила, что опубликовала откровенный снимок для того, чтобы показать своим поклонникам, что никто не идеален и она тоже обычный человек, который несмотря ни на что, любит себя такой, какая есть.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина опубликовала в Instagram общую фотографию с певицей Кети Топурией, которая еще недавно встречалась с Алексеем Долматовым.