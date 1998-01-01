Лайфхак: Как прокрутить фарш с помощью дрели

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Что делать если на пельмени собрались все ваши родственники, а у вас на кухне только ручная мясорубка? Ответ прост, если глава семейства хозяйственный.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress.com

Как известно, фарш невозможно прокрутить назад. А что если к вам на домашние пельмени пришла большая компания, а для прокрутки мяса у вас имеется лишь ручная мясорубка? Если хозяин дома человек хозяйственный, то ответ прост — нужна дрель.

Для начала открутите ручку мясорубки, а на ее место вкрутите болт, подходящий по размеру и резьбе. На дрель установите насадку для болтов. Теперь механическая мясорубка стала электрической, а прокрутка килограммов мясного фарша не потребует много времени и сил. Остается только усадить всех собравшихся за лепку пельменей.

К слову, чтобы ускорить процесс лепки пельменей, тесто нужно раскатать по столу в большую лепешку, присыпать мукой, а шарики из фарша выложить в ряд с отступом в пять сантиметров от края и друг от друга. Далее накройте краем теста мясо и прижмите рукой. Чтобы отделить пельмень от других используйте стакан или форму.

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