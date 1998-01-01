Tesla сообщает о скорой отставке финансового директора

Генеральный директор американской компании Tesla Илон Маск в среду, 30 января, сообщил о скорой отставке финансового директора Дипака Ахуджи, сообщает ТАСС.

Ахуджа на протяжении нескольких месяцев продолжит занимать свой пост, после чего, вполне возможно, станет старшим советником компании-производителя автомобилей. Его место займет Закари Кирхорн, в прошлом занимавший должность вице-президента Tesla по финансовым вопросам.

Американская компания Tesla была создана в 2003 году и поначалу специализировалась только на создании электромобилей. В последствии было открыто производство солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Tesla уволит тысячи сотрудников. Это вынужденная мера в связи с ростом бизнеса.