Прием заявок на конкурс президентских грантов стартовал в России

Некоммерческие организации готовятся выдвинуть проекты на президентские гранты. Уже в пятницу, 1 февраля, начнут принимать заявки для участия в первом конкурсе, а второй пройдет в июне.

План проведения отбора заявок обсудили на заседании координационного комитета, который прошел накануне. Известно, что многие проекты посвящены профилактике заболеваний, помощи детям и подросткам, а также адаптации пожилых людей в обществе. Так, свою идею на конкурс намерена представить петербургская организация, которая пытается раскрепостить пенсионеров через занятия в «Школе моделей элегантного возраста».

— В 2019 году нам выделено восемь миллиардов рублей, точно так же как и в 2018 году. Но возможность для получения финансирования больше из-за того, что в течение года мы проведем два конкурса на эти восемь миллиардов. А в конце года можно будет подать проекты на конкурс следующего года, — рассказывает Илья Чукалин, гендиректор Фонда президентских грантов.

В прошлом году социально значимые проекты представили почти 20 тысяч некоммерческих организаций. Из них президентские гранты получили почти 3,5 тысячи участников из разных регионов страны.

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