Прием заявок на конкурс президентских грантов стартовал в России

, 14:23 Эфирная новость 59

Большинство проектов направлено на профилактику заболеваний, помощь детям и подросткам, а также адаптацию пожилых людей в обществе.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Некоммерческие организации готовятся выдвинуть проекты на президентские гранты. Уже в пятницу, 1 февраля, начнут принимать заявки для участия в первом конкурсе, а второй пройдет в июне.

План проведения отбора заявок обсудили на заседании координационного комитета, который прошел накануне. Известно, что многие проекты посвящены профилактике заболеваний, помощи детям и подросткам, а также адаптации пожилых людей в обществе. Так, свою идею на конкурс намерена представить петербургская организация, которая пытается раскрепостить пенсионеров через занятия в «Школе моделей элегантного возраста».

— В 2019 году нам выделено восемь миллиардов рублей, точно так же как и в 2018 году. Но возможность для получения финансирования больше из-за того, что в течение года мы проведем два конкурса на эти восемь миллиардов. А в конце года можно будет подать проекты на конкурс следующего года, — рассказывает Илья Чукалин, гендиректор Фонда президентских грантов.

В прошлом году социально значимые проекты представили почти 20 тысяч некоммерческих организаций. Из них президентские гранты получили почти 3,5 тысячи участников из разных регионов страны.

Ранее Пятый канал рассказывал, сколько денег выделят на нацпроект «Образование».

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