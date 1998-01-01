Видео: в Кабмине РФ рассказали, сколько денег выделят на нацпроект «Образование»

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Средства пойдут на модернизацию школ, закупку оборудования, повышение квалификации педагогов и много другое, но главное — одаренные ученики получат возможность реализовать все свои проекты.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @siriusdeti

 

Первокурсник в лаборатории одной из крупнейших фармацевтических компаний страны. В поле зрения «Биокада» (исследовательская компания — Прим.ред.) тогда еще десятиклассник Александр Кисурин из Пскова попал на смене в Сочинском образовательном центре «Сириус».

— В четвертом классе я написал свою первую исследовательскую работу. До восьмого класса я занимался теоретической базой, и в восьмом классе я был в центре одаренных детей, где мне предложили написать исследовательскую работу, связанную уже с экологией, — говорит студент Псковского государственного университета Александр Кисурин.

А уже в «Сириусе» вместе с другими талантливыми ребятами исследовал генетический возраст клеток. И вот результат — новые данные о старении организма и онкозаболеваниях.

 — Мы те результаты, которые были наработаны в этом проекте, уже сейчас используем в наших нынешних проектах. Сейчас мы предложили Александру стажировку, — рассказывает руководитель отдела молекулярной генетики департамента перспективных исследований компании «Биокард» Дмитрий Мадера.

На Всероссийской конференции «Путь к успеху» подводят итоги. За три года в «Сириусе» побывали 30 тысяч юных талантов. Но главное не количественный, а качественный результат — ранняя профориентация, внимание бизнеса к молодым ученым, спортсменам, музыкантам, и художникам. Центры, подобные «Сириусу», теперь создаются в регионах.

— Очень многое зависит от желания регионов, от желания губернаторов развивать такие учебные центры, которые пусть не будут стопроцентным повторением «Сириуса», но будут концентрировать внутри себя лучшее, что есть в образовательной среде региона, — уверена заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.

Создание новой образовательной среды — это часть национального проекта «Образование». Школам мало дать современную технику. Главное — наладить продуктивный диалог между педагогами и учениками. И возродить систему наставничества.

 — В первую очередь, мы обращаемся к учителям, к учителям не только по должности, а по призванию. Люди, которые должны помочь молодым ребятам совершить этот качественный скачок. Во-первых — не мешать, а во-вторых — помочь. Открыть им эту возможность — двигаться вперед, — говорит помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Школам предрекают проверку директоров. Возможно, уже в 2020-м введут обязательную аттестацию для руководства. Молодежи, напротив, «все карты в руки». Ведь сегодня старшеклассник — больше, чем просто ученик.

Пять дней назад из Сириуса уехали уральские школьники. Проекты, над которыми они работали — бионический протез руки, нейросеть, определяющая аномалии на флюорографии, и многие другие. Вот, что интересует современного школьника, говорят эксперты: робототехника, нейросети. Мало того, что все это еще долго будет востребовано, это еще и приоритетные направления науки для России.

Как разглядеть таланты в маленьком спортсмене или художнике, как изменить базовые модели поведения учителей и учеников — это центральные темы дискуссий.

— Талантливый ребенок. Он растет, растет, одна премия, вторая, где-то он выступил, и в какой-то момент ломается его жизнь, потому что все в нем видят звезду, — сетует искусствовед Семен Михайловский.

Как не дать «зазвездиться» ребенку и каким будет наше образование через несколько лет? За три дня конференции ее участники попробуют найти ответ на многие вопросы. Среди них, пожалуй, главный: а как среди исследований, тренировок, грантов, профориентаций найти хоть чуть-чуть места для детства?

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