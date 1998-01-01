Джоли устроила Питту испытание ради встречи с детьми

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Временное соглашение между бывшими супругами предусматривает круглосуточную слежку за домом многодетного отца.

Фото: Instagram @bradpittoficial

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт смогли договориться о порядке встречи с детьми после драматичного развода. Из материалов соглашения следует, что 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и десятилетние близнецы Вивьен и Нокс будут проводить половину времени с отцом, а 17-летний Мэддокс достаточно взрослый, чтобы самостоятельно сделать выбор.

Как сообщает Дни.ру, Джоли напоследок решила устроить испытание для Питта: все встречи с детьми будут проходить только под прицелами камер. После этого записи окажутся в руках у специалистов, которые примут решение об опеки над детьми.

Инсайдеры сообщают, что 55-летний актер спокойно принял новые условия. Он не раз заявлял, что дети находятся в полной безопасности в его доме, а записи с камер только подтвердят его слова.

Ранее в сети появилась информация о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон.

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