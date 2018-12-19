«Вот тебе и Монако»: Виктория Боня в ужасе от европейской медицины

Российская модель Виктория Боня рассказала о мучениях, которые пришлось пережить ее дочери из-за врачебной ошибки. Историей звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Девочку Виктория родила от Алекса Смерфита, бизнесмена из Монако. Роман у пары не задался, однако дочку они воспитывают мирно — Анджелина живет попеременно с мамой и папой. Сейчас сама модель и ее дочь находятся в Монако.

Несколько дней назад шестилетняя Анджелина получила травму руки. Врачи диагностировали у девочки перелом, наложили гипс и отправили домой. И только два дня спустя на приеме у другого специалиста выяснилось, что перелом был двойной.

— Причем один перелом был в кисти, а другой в локте. И при этом доктора, которые делали снимки, они даже не смогли этого увидеть, — цитирует модель издание «Дни.ру».

Маленькую Анджелину пришлось везти к более узкому специалисту, занимающемуся детскими спортивными травмами — именно он и обнаружил второй перелом. Поскольку изначально наложенный гипс не подходил для новой травмы, его пришлось снимать и накладывать новый — теперь у девочки зафиксирована практически вся рука. Сама малышка относится к таким изменениям спокойно и даже с удовольствием разрисовывает повязку. А вот ее маме процесс снятия первого гипса запомнился надолго.

— Как нам отрывали этот гипс от пальца — с мясом. Я такого, конечно, не видела нигде. Вот вам и Монако, — подводит итоги Боня.

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