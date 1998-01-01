Молния попала в российский самолет на пути из Рима в Москву

Техники аэропорта «Шереметьево» продолжают осмотр аэробуса А-320. Днем в четверг, 31 января, лайнер совершил экстренную посадку в столичной воздушной гавани. Известно, что борт направлялся из Рима.

Во время взлета в самолет ударила молния. На работу электроники воздушный инцидент не повлиял, поэтому экипаж принял решение продолжить полет.

Никто из пассажиров не пострадал. Чего не скажешь о самом самолете. После приземления техники обнаружили многочисленные повреждения крыла. Аэробус временно отстранили от полетов.

Ранее Пятый канал публиковал кадры из Приморья, где удар молнии уничтожил роскошный Hummer.