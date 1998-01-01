Латвийские силовики обыскали кабинет мэра Риги Нила Ушакова

Латвийские правоохранители из Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова и в его доме. Как сообщает Интерфакс, обыски прошли в ходе расследования уголовного дела о закупках в общественном транспорте.

Ушаков подтвердил факт обысков в его рабочем кабинете в Рижской думе, а также дома. Однако рассказывать о подробностях и причинах отказался, сославшись на подписку о неразглашении.

Уголовный процесс, в рамках которого проходят обыски, касается закупок муниципального транспортного предприятия ООО «Ригас сатиксме».

Ранее Пятый канал публиковал опровержение информации о том, что Ушаков был задержан.