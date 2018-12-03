Видео: Упитанный нерпенок вновь объявился под мостом в Петербурге

Жители Северной столицы снова увидели нерпенка, ранее поселившегося под мостом в центре города. Животное облюбовало место рядом с людьми еще в середине декабря, однако затем исчезло. Спустя месяц милый зверек вернулся, и выглядит совершенно здоровым.

В Фонде спасения тюленей предположили, что молодая нерпа испугалась праздничных салютов. Несмотря на долгое отсутствие она нисколько не похудела, вероятно освоив охоту на Неве. По ночам малыш выбирается на лед под мостом и не обращает внимание на машины и пешеходов.

Ранее Пятый канал публиковал кадры спасение нерпы на Байкале. Раненое животное потеряло свою лунку во льду и едва не стало жертвой охотников.