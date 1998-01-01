Видео: Нерпа потеряла на Байкале лунку, но была спасена сотрудниками МЧС

На Байкале сотрудники МЧС спасли от гибели раненую нерпу. Тюлень долго пытался найти в замерзшем озере лунку, но так и остался на поверхности. Животное заметили в километре от базы поисково-спасательного отряда, его сотрудники на носилках перенесли нерпу на сушу и вызвали ветеринаров. Пока медики обрабатывали ранки, для ластоногого просверлили свежую лунку и отпустили. Но нерпа, по словам спасателей, еще сутки плавала неподалеку.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Петербурге замерз бассейн, где живет детеныш нерпы Крошик.