Видео: Нерпа потеряла на Байкале лунку, но была спасена сотрудниками МЧС

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Спасатели в Иркутской области помогли молодой нерпе, которая не смогла вернуться к своей лунке и осталась на льду озера.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

На Байкале сотрудники МЧС спасли от гибели раненую нерпу. Тюлень долго пытался найти в замерзшем озере лунку, но так и остался на поверхности. Животное заметили в километре от базы поисково-спасательного отряда, его сотрудники на носилках перенесли нерпу на сушу и вызвали ветеринаров. Пока медики обрабатывали ранки, для ластоногого просверлили свежую лунку и отпустили. Но нерпа, по словам спасателей, еще сутки плавала неподалеку.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Петербурге замерз бассейн, где живет детеныш нерпы Крошик.

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