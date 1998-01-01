ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 миллионов евро за депортацию граждан Грузии

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязала Россию выплатить десять миллионов рублей гражданам Грузии, которые пострадали в ходе депортации в 2006 году. Об этом сообщает URA.RU.

Суд установил, что российская сторона якобы нарушила права 1,5 тысячи грузин и теперь должна выплатить им компенсацию за моральный ущерб.

— ЕСПЧ постановил 16 голосами против одного, что Россия обязана выплатить Грузии десять миллионов евро в связи с моральным ущербом, нанесенным не менее 1,5 тысячи граждан Грузии , — приводит текст документа ТАСС.

Отмечается, что нарушения коснулись статьи 4 протокола 4 (запрет на коллективную депортацию иностранцев), параграфа 1 статьи 5 (право на свободу и безопасность), параграфа 4 статьи 5 (право на обжалование задержания), статьи 3 (запрет на пытки, бесчеловечное и жестокое обращение), статьи 38 (право на полноценную процедуру рассмотрения дела) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты ).

Москва, в свою очередь, оспаривает утверждения Тбилиси, поскольку в рамках борьбы с нелегальной миграцией депортация коснулась не только грузин, но и граждан других стран.

Россия высылала граждан Грузии в 2006 году за нарушения визового режима. Всего тогда были депортированы 4634 человека.

Ранее Пятый канал сообщал, что политологи не воспринимают всерьез заявления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который задумал «сменить» власть в стране.