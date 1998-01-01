«Захотела похулиганить»: Ольга Бузова кардинально сменила прическу

Известная российская певица и телеведущая ольга Бузова похвасталась перед подписчиками в Instagram новой прической. Она сообщила фанатам, что не смену цвета волос и их укорачивание ее подтолкнуло желание перезагрузиться в новом году.

— Приветики. Захотела немного похулиганить. Новый год, немного новая я. И мне сейчас #оченьхорошо #бывшихнаигнор

Так вдруг захотелось перемен… во всем. Впереди много важных и интересных событий… Решила начать с прически. Как Вам? — написала Бузова.

instagram.com @buzova86

Многие поклонники осыпали светскую львицу хвалебными комментариями. Они написали, что новая прическа Бузовой очень к лицу.

— Тебе прям очень хорошо так

— Очень красивый цвет!

— Урааааа блоооонд!

— Круто, тебе идет

— Оля очень хорошо! прям блондинкой не надо быть) вот так самый раз, — написали преданные фанаты.

Однако нашлись и те, кому новый образ Бузовой не понравился.

— Тебе темнее намного лучше чем светлее! Неужели самой не заметно?

— Нос изменился еще

— Не подходит, Оля, тебе этот причесон

— Под Бородину косит!!! Зачем? — прокомментировали фото подписчики.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Анна Бузова поссорилась с сестрой и отписалась от нее в Instagram.