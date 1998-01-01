«Захотела похулиганить»: Ольга Бузова кардинально сменила прическу

Известная российская певица и телеведущая ольга Бузова похвасталась перед подписчиками в Instagram новой прической. Она сообщила фанатам, что не смену цвета волос и их укорачивание ее подтолкнуло желание перезагрузиться в новом году.
Многие поклонники осыпали светскую львицу хвалебными комментариями. Они написали, что новая прическа Бузовой очень к лицу.
— Тебе прям очень хорошо так
— Очень красивый цвет!
— Урааааа блоооонд!
— Круто, тебе идет
— Оля очень хорошо! прям блондинкой не надо быть) вот так самый раз, — написали преданные фанаты.
Однако нашлись и те, кому новый образ Бузовой не понравился.
— Тебе темнее намного лучше чем светлее! Неужели самой не заметно?
— Нос изменился еще
— Не подходит, Оля, тебе этот причесон
— Под Бородину косит!!! Зачем? — прокомментировали фото подписчики.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Анна Бузова поссорилась с сестрой и отписалась от нее в Instagram.