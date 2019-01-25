Новый скандал: Анна Бузова поссорилась с сестрой и отписалась от нее в Instagram

, 19:05 118

Подписчики уверены: виной всему стали «барские замашки» российской телеведущей. После отдыха на горнолыжном курорте она предпочла ехать отдельно от сестры.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 361

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова уже не раз подвергалась критике за свое отношение к другим людям. Некоторые подписчики находили ее высокомерной и тщеславной, однако другие в ней по-прежнему души не чают.

После возвращения с горнолыжного курорта звезда в очередной раз стала виновницей сплетен и слухов. Поклонники проведали, что с совместного отдыха две сестры, Анна и Ольга, вернулись по отдельности. Светская львица как всегда выбрала бизнес-класс, а свою родственницу отправила лететь экономом. Такое поведение российской звезды вызвало волну негодования у фолловеров. Ее усилил тот факт, что по приезде Анна Бузова отписалась от своей сестры в Instagram.

Пользователи сети не могли оставить это незамеченным. Они вступились за Анну, которая помогала своей родственнице снимать видеоролики и блистать на фото перед подписчиками в соцсетях. Многие обвинили ведущую в жадности и приписали ей барские замашки.

— Бедная Аня, это надо выдержать еще такую сестру: песни слушай только ее, танцуй, как она говорит, фото только ее, так много не отдохнешь совсем. А потом Оля жалуется: «Меня все предали».

— Нужно относится не вот так вот по-свински, все наигранно.

— Я вообще не знаю, как Аня терпит эти барские замашки!

— Вариантов два: Оле сесть в эконом к сестре или оплатить Ане место в бизнесе, рядом с собой. А то кричат о любви, а сидят раздельно, — возмутились фолловеры.

 
 
 
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Доброе утро мои хорошие 🙏🏻 Если честно, то я душой ещё на склонах, и ломка в теле напоминает мне о том, что 6 дней я неистово гоняля на лыжах ⛷🗻Сложно вот так быстро переключаться, особенного после такого насыщенного отпуска. Вроде только собирала чемоданы с купальниками, потом с горнолыжными костюмами, а сегодня уже играю спектакль 🎭 надо возвращаться в рабочий режим и прожить этот год также ярко, эмоционально и результативно, чтоб позволять себе отдыхать именно так 🙌🏻 Ну что, погнали 🚀🚀🚀 Беру вас с собой, мои люди ❤️ #моилюдивсегдасомной#ракетазапущена#ольгабузова#courchevel

Публикация от  Ольга Бузова (@buzova86)

Однако преданные фанаты Ольги, вопреки всем обстоятельствам, всегда останутся на стороне теледивы. Они уверены: Аня успешная бизнесвумен, которая сама в состоянии себя прокормить. А обижаться на неоплаченный билет — это глупости.

— Аня в теплую постельку пошла отсыпаться, А Оля пахать поехала! А сейчас все пишут, вот Бузова не купила билет! У Ани муж есть, и сама она работает, пусть и покупает, по-любому же, все за счет Ольги было оплачено, тем более ранее, наверное, договорились с сестрой. К чему вообще обиды эти? А какие подарки она ей дарит, берет с собой везде, а та еще и обижается, я в шоке.

Скандал на просторах сети так и не затихает. При этом сами виновницы слухов комментировать что-то отказываются.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Бузова позвала Дану Борисову сняться в новом музыкальном клипе в необычной роли — тусовщицы и наркозависимой.

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