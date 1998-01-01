Проверенный лайфхак: Как удалить воск с махрового ковра за пару минут

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Следы от капель воска на махровых тканях больше не являются проблемой.

Фото, видео: Пятый канал, instagram @ky.in.ua

Если вдруг ваш ребенок на новогодних каникулах заигрался с подсвечниками и нечаянно пролил воск на махровый ковер, не спешите ругаться, выбрасывать любимую вещь или впредь запрещать ребенку трогать свечки. Уверяем вас, что ситуацию еще можно спасти, потратив при этом всего несколько минут!

Стоит отметить, что вам даже не понадобятся никакие «суперсредства», а только то, что есть у каждого дома: утюг и несколько бумажных полотенец. Слегка нагрейте утюг, возьмите бумажное полотенце, положите его на то место ковра, где остались следы от воска, и начинайте гладить. После того, как воск проступит на бумагу, берите следующее полотенце.

Именно таким образом через несколько минут вы избавитесь от злосчастных капель. Также этот метод можно использовать и при загрязнении воском других тканей. Например, пледов или той же верхней одежды. Советуем проверить и убедиться самим! С сегодняшнего дня воск больше не будет представляться вам главным врагом тканей.

Ранее Пятый канал сообщал, как дрель может заменить мясорубку при приготовлении фарша.

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