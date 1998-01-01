«Чертовщина!»: Ученые связали пропажу людей в США с появившимся «НЛО-квадратом»

Тайваньский исследователь Скотт Уоринг заметил в небе над городом Коньерс американского штата Джорджия гигантский черный квадрат, похожий на объект НЛО, сообщает VistaNews.

Согласно наблюдениям Уорринга, гигантский квадрат продолжал «нависать» над городом даже во время сильного ветра и обильных осадках.

— Объект не вращается и не крутится, как воздушный шар , — заявил ученый.

Кроме этого, через какое-то время Скотт Уоринг заметил еще один объект в форме шара, который также не исчезал с неба над Коньерсом.

В свою очередь, другие уфологи, наблюдавшие за данными необъяснимыми явлениями вслед за Уорингом, всерьез связали их с внезапным исчезновением нескольких местных жителей. При этом они даже уверены, что эти люди будут «возвращены на Землю», однако «в несколько измененном состоянии».

— Полиция разводит руками, пропажи людей — привычное дело, но не в таких количествах , — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о пятерых пропавших.

Ранее Пятый канал сообщал, что, согласно предсказаниям еще одних сторонников теории заговора, 1 февраля 2019 года Землю должен был «свергнуть» гигантский астероид.