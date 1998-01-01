Всемирный день хиджаба отмечается 1 февраля во многих странах мира. Праздник, набирающий популярность, в основном характерен для представителей Ислама, хотя находится много интересующихся этим, необычным на первый взгляд, праздником и среди представителей иных религиозных конфессий.

Хиджаб — в переводе с арабского языка буквально означает покров, завеса. По строгим канонам ислама женщина должна закрывать одеждой все тело. Открытыми остаются лицо, запястья и стопы. Однако в современном представлении хиджабом чаще называют большой платок, которым закрывают голову и плечи. С точки зрения мусульман хиджаб — это признак чистоты женщины, которая не желает выставлять напоказ свою красоту, скрывая ее от глаз посторонних мужчин.

Инициатором празднования Дня хиджаба является Назма Кхан. Она родилась в Бангладеше, но вскоре ее родители переехали в США. Когда Назма училась в американской школе, дети часто издевались над ней из-за того, что она носила хиджаб. Насмешки продолжились и в институте. Со временем девушка решила организовать движение, чтобы люди лучше узнали, что такое хиджаб. Посредством социальных сетей она собрала группу активистов. Инициатива проведения дня хиджаба сразу же была поддержана людьми из десятков стран по всему миру, в том числе Великобритании, Австралии, Индии, Пакистана, Франции и Германии. В 2016 году во Всемирном дне хиджаба приняли участие 10 миллионов женщин из 116 стран.

Ранее Пятый канал сообщал, что в сети обсуждают фото Леры Кудрявцевой в хиджабе. Телеведущая выложила снимок из мечети Султана Кабуса в Омане.