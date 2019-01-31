«Неприятно идеален»: Брежнева шутливо «прошлась» по фото Сергея Лазарева

, 11:31 Фото 59

Поводом для шуток стала новая фотография певца в социальных сетях.

Фото: Instagram @lazarevsergey

Вера Брежнева пошутила над слишком безупречным внешним видом Сергея Лазарева. Свое мнение артистка выразила под фотографией коллеги на его странице в Instagram.

На снимке певец изображен в синем бархатном пиджаке, галстуке-бабочке в тон и белоснежной рубашке. Сергей позирует незадолго до выхода на сцену — об этом свидетельствует сообщение, которым он сопроводил публикацию.

— За 5 мин до выхода на сцену, — написал Лазарев, добавив тематический смайлик в виде микрофона.

 
 
 
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За 5 мин до выхода на сцену... 🎤 #сергейлазарев #лазарев #концерт

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Среди комментариев к фото нашлось немало негативных отзывов от тех, кому Сергей кажется несоответствующим мужским стандартам красоты. На них и сделала шутливую пародию Вера Брежнева, отметив при этом, что высказалась как матерый антифанат.

— Неприятно идеален. Говорю, как профессиональный «хейтер», — цитирует комментарий певицы издание Teleprogramma.pro.

Комментарий Брежневой был шутливым, но в шутку его восприняли далеко не все.

— Завидуйте молча!

— А чего неприятно? — обрушились поклонники Лазарева на артистку.

Впрочем, сам Сергей шутку распознал, и ответил Вере смеющимися смайликами.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Ольга Бузова поделилась с подписчиками фото в новом образе.

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