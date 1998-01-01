Крутышка: дочь Юлии Барановской «зажгла» в челлендже от Егора Крида

Дочь телеведущей Юлии Барановской принимает участие в челлендже от Егора Крида. Видеозапись с зажигательным танцем дочки под одну из песен артиста Барановская опубликовала на своей странице в Instagram.

Челлендж, который запустил в социальных сетях Егор Крид, называется в честь одной из его последних песен — «Крутой челлендж». Задача участников — повторить танец из клипа и опубликовать видео. Соревнование продлится неделю, самому лучшему танцору Егор пообещал денежный приз.

Дочка Юлии Барановской от брака с Андреем Аршавиным — Яна — тоже решила принять участие в челлендже. Телеведущая помогла ей снять видео и выложила его на своей странице в Instagram, сообщает издание Teleprogramma.pro.

— Моя Яна участвует в челлендже от Егора Крида. Давайте ее поддержим вашими лайками и просмотрами! — написала телеведущая.

Instagram @baranovskaya_tv

Многие подписчики Юлии отметили несомненный талант ее дочери в этой сфере. Девочка по большей части не повторила оригинальную хореографию, а поставила и исполнила собственный танец. В номере присутствуют даже акробатические элементы — например, Яна выполняет «колесо».

— Молодец, Яночка, очень здорово танцуешь! И мама твоя молодец!

— Маленькая богинька!

— Крутышка! Умничка! — восхитились пользователи.

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