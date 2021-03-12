Как правильно поститься — продукты и меню на Великий пост

Алиса Старжевская
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Список разрешенных в Великий пост продуктов некоторым кажется незавершенным — те, кто прежде не постился, сомневаются, выдержат ли они. Да, вы выдержите, если подготовитесь и не будете торопиться.

Как правильно поститься — продукты и меню на Великий пост

Фото: pxhere.com

Для начала важно понимать, что Великий пост — это не голодовка. Главное в нем — духовное возвышение человека, очищения и тела, и души. Постящемуся в первую очередь следует читать больше православной литературы, молиться, каяться, исповедоваться и причащаться. Запрещено злословить, клеветать и злиться, необходимо исключить любые проявления похоти, жадности, зависти и грубости. И только после этого задумываться об отказе от картофельного пюре с молоком и жареной на масле говядины.

pxhere.com

Не стоит забывать и о своем здоровье — не нужно поститься, если вы чувствуете себя плохо, много летаете на самолетах и передвигаетесь на поездах, когда тяжело работаете, плохо спите и недоедаете. Навредить себе — худший вариант завершения Великого поста, смысл совсем не в этом.

Противопоказан пост также беременным женщинам, кормящим матерям и самим детям, но лишь в том случае, если он не идут на это осознанно, понимая, в чем истинный смысл Великого поста. Но и в этом случае важна подготовка — мамам и папам не следует менять рацион ребенка внезапно, одним днем. Нужно подготовиться к посту заранее, составить меню, начать постепенно исключать продукты, чтобы молодой и растущий организм был готов.

Что можно есть в Великий пост

В Уставах большинства православных монастырей перечислены свои списки разрешенных в Великий пост продуктов. Эти сборники похожи, различия в них минимальны, но мы все же опубликуем только ту разрешенную еду, которая присутствует в каждом их этих списков.

  • овощи, в том числе маринованные, квашеные и соленые;
  • сезонные фрукты, ягоды;
  • каши из круп, приготовленные на воде, без добавления масла;
  • домашние макароны, изготовленные из муки грубого помола и воды;
  • ржаной хлеб также из муки грубого помола;
  • продукты из сои;
  • орехи, сухофрукты, семена;
  • мед, домашние халва и козинаки;
  • чаи, компоты на основе сухофруктов, натуральный квас, самодельный кисель.
pxhere.com

Как видите, список немаленький — при желании из всего этого можно изготовить сотню вариантов разнообразных блюд, которые будут и вкусными и полезными: каша с медом и ягодами, домашняя паста с томатно-базиликовым соусом, тушеные баклажаны… Все упирается лишь в ваши умения и фантазию. По сути, постное меню мало чем отличается от модных сейчас оздоровительных диет — тот же набор ингредиентов, все только полезное и натуральное.

pxhere.com

На всякий случай перечислим еще и список продуктов, которые запрещены в Великий пост. Это мясо и молочка, яйца, рыба и изделия из нее — не допустимы во все дни, кроме Благовещения, Вербное воскресения и Лазаревой субботы, а еще алкоголь, продукты с добавлением сахара.

Питание в Великий пост

Наиболее сложными у тех, кто решает соблюдать пост, считаются первый его день — Чистый понедельник, Великая пятница и Великая суббота — последние два дня перед Пасхой. В эти дни предполагается полный отказ от еды, разрешено лишь пить воду. В остальные дни питание ограничено.

  • Понедельник, среда и пятница — холодная пища без растительного масла, вечером, один раз в день.
  • Вторник и четверг — разрешена пища на пару, а также вареная, тушеная и запеченная, без добавления масла. Вечером, один раз в день.
  • Суббота и воскресенье — разрешено есть дважды в день, утром и вечером. Допускается употребление растительного масла и также разрешен стакан красного сухого вина — один раз в день.

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Вход в пост и выход из него

Без резких движений! И вход в пост и выход из него должны быть плавными и подконтрольными. Не следует резко отказываться от любимых продуктов и голодать в понедельник после богатого на угощения воскресенья. Начинайте и заканчивайте постепенно — сначала убирайте мясо, после — молочку и яйца. Далее сахар и масло.

Добавляйте также плавно — сегодня одно, завтра другое, чтобы организм успевал перестраиваться и не давал сбои. Цель Великого поста — оздоровить вас и очистить, а не наоборот, не стоит об этом забывать.

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