«Активная атака» — в западной прессе обсуждают маневр Су-27, отогнавшего F-15

, 17:26 129

Действия пилотов российского многофункционального истребителя четвертого поколения получили агрессивную оценку американских журналистов.

Фото, видео: russianplanes.net, Телеграмм-канал Силовики

Западные СМИ продолжают обсуждать ролик, опубликованный в интернете, на котором российский многоцелевой истребитель Су-27 прогнал натовского «Орла». И если российские военные эксперты в один голос утверждают, что российские летчики повели себя предельно корректно, то авторы материала в издании The Aviationis назвали действия российского экипажа «активной атакой». 

Автор материала не скрывает, что натовские самолеты-разведчики довольно часто сопровождают российские гражданские суда. Так, журналист напомнил о похожем инциденте в небе над Балтикой.

В июле 2017 года российские Су-27 отогнали истребители НАТО, близко подошедшие к самолету Сергея Шойгу, продемонстрировав им свое вооружение.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как западные соцсети отреагировали на публикацию ролика в котором российская «Сушка» умело оттеснила натовского «Орла» от гражданского самолета.

 

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