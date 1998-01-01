Пользователи интернета в странах Запада не оставили без внимания действия экипажа российского многоцелевого истребителя четвертого поколения Су-27 умелыми действиями отогнавшего натовский истребитель. Об этом сообщает URA.RU.

— Застигнут врасплох!

— Будто кошка бросилась на мышь.

— F-16 что, потерялся?

— И вы обвиняете русских? Как бы вы отреагировали на МиГи, летающие рядом с Нью-Йорком?

Такими комментариями западные пользователи соцсетей комментируют видеоролик с воздушным инцидентом.

Накануне, 31 января, в интернете был опубликован видеоролик, на котором запечатлен момент, как натовский истребитель F-16 подошел на близкое расстояние к российскому гражданскому борту и один из сопровождавших самолет истребитель двойным маневром буквально отжал F-16 в сторону и заставил его ретироваться.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивное интервью военного обозревателя, в прошлом военного летчика, Александра Жилина, прокомментировавшего умелые действия российских летчиков.